Danone: progression de 6% du BNPA courant au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:52









(Zonebourse.com) - Danone dévoile un BNPA courant en progression de 5,8% à 1,91 euro pour les six premiers mois de 2025, porté par la performance opérationnelle, dont une marge opérationnelle courante en amélioration de 49 points de base à 13,2%.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire s'est établi à plus de 13,7 milliards d'euros, stable en données publiées (-0,1%), mais en progression de 4,2% en données comparables, avec un volume/mix de +2,6% et un effet prix de +1,7%.



Commentant ces chiffres, son directeur général Antoine de Saint-Affrique, pointe une 'capacité à générer une croissance de qualité trimestre après trimestre, grâce à la force et la résilience de son portefeuille de marques et produits axés sur la santé'.



Danone confirme ses objectifs 2025, en ligne avec l'ambition moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du CA.





