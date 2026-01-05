Danone, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du lundi 5 janvier 2026

(AOF) - Danone (-2,16% à 74,40 euros)

Le groupe agroalimentaire a signé une troisième séance de suite dans le rouge. Il y a 15 jours, l'action Danone avait reculé après que la Chine a annoncé avoir imposé des mesures anti-subventions temporaires sur certains produits laitiers importés de l'Union européenne.

Points-clés

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : 1er mondial dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…) et 2ème mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 27,7 Mds€ tirées des produits laitiers ou végétaux pour 52%, nutrition spécialisée pour 31% et eaux embouteillées pour 17% ;

- Revenus répartis entre l’Europe (34%) et l’Amérique du nord (25%) devant la Chine, Asie du nord et Océanie (13%), l’Amérique latine (10%) puis l’Indonésie, Turquie, Ukraine et Maroc ;

- Ambition d’une croissance tirée par la science et d’une offre centrée sur les clients :

- renforcement du rang de n° 1 mondial, leader dans chacun des pays d’implantation,

- déploiement des réseaux stratégiques de distribution,

- différenciation du portefeuille -produits hautement protéinés, lait frais… ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG...), Gilles Schnepp présidant le conseil de 10 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « renew » à l’organisation resserrée et effective dès 2026 :

- regroupement des divisions en 3 zones géographiques -EMEA, Asie-Pacifique et Amériques- et diminution du nombre de membres du comité exécutif,

- rotation du portefeuille sur 10 % du chiffre d'affaires entre cessions des activités moins margées et acquisitions dans les secteurs cibles- produits d’origine végétale, produits laitiers protéinés (Follow your Heart, avec 5 Mds€ de ventes attendues pour 2025) et nutrition médicale (Functional Formularies, Kate Farms puis le belge TAK),

- amélioration de la qualité de la croissance, tirée par les volumes plus que par les prix,

- réduction de la dépendance à la grande distribution par de nouveaux points de vente (hors de la maison, pharmacies, hôpitaux, réseaux de soins à domicile et digital),

- innovation (¼ des ventes annuelles, 5 000 brevets en portefeuille) :

- répartie en 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages & après-plastique, naturalité & organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- renforcée par les partenariats internationaux « P4G », soit 40 attendus en 2026

- focus sur la science du microbiome et la santé digitale avec le nouveau laboratoire OneBiome à Saclay ;

- Stratégie environnementale certifiée B Corp pour 80 % du chiffre d’affaires :

- programme mondial Re-Fuel : d’ici 2030, réduction de 42 % au moins des émissions de CO2 hors fournisseurs et recours aux renouvelables pour 100 % de l’électricité et 50 % de la consommation énergétique globale,

- limitation à 10% de sucre de tous les produits vendus et sortie du Nutri-score ;

- " WeActForWater " : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe ;

- Poursuite de la surperformance des ventes par rapport à Nestlé ;

- Bilan renforcé : capitaux propres de 17,8 Mds€, dette nette ramenée à 8,6 Mds€ et, à fin juin, autofinancement libre de 1,2 Mds€.

Défis

- Disparités des marges, la nutrition spécialisée et l’Asie-Océanie restant les plus rentables ;

- Impact de l’inflation des matières premières, compensé aux 2/3 par les effets volume et prix ;

- Fortes ambitions dans les produits laitiers et, en Europe, dans les produits à base de plantes ou protéinés;

- Après une progression de 0,7 % des ventes (4,8 % en données comparables), objectifs 2025 confirmés : hausse de 3 à 5 % pour les revenus et plus forte pour le bénéfice opérationnel ;

- Ambition 2025-2028 : hausse des ventes entre 3% et 5%, croissance du résultat opérationnel plus rapide que celle des revenus et dutofinancement libre de + 3 Mds€.