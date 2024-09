Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: offre de rachat sur l'américain Lifeway Foods information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Danone a annoncé lundi soir qu'il allait proposer 25 dollars par action afin d'acquérir la totalité de l'américain Lifeway Foods, dont il détient déjà une participation de 23,4% au capital.



Dans un avis financier publié sur le site de la Securities and Exchange Commission (SEC), le groupe agroalimentaire français précise que son offre, libellée entièrement en numéraire, sera financée à partir de ses ressources existantes.



Sa proposition valorise Lifeway Foods, un fabricant de yogourts naturels à base de lait comme du kéfir, sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 370 millions de dollars.



Suite à cette annonce, l'action Lifeway Foods grimpait de presque 20% à 25,7 dollars mardi matin à la Bourse de New York pour dépasser le prix unitaire proposé par Danone.





Valeurs associées DANONE 65,42 EUR Euronext Paris +0,74%