Danone : Oddo BHF relève sa cible et confirme son conseil
22/09/2025
L'analyste souligne que la dynamique de redressement se confirme, portée par une croissance rentable et plus résiliente. Selon la note, la trajectoire engagée permet d'asseoir la crédibilité de la stratégie mise en oeuvre.
Le bureau d'études précise que, même si le potentiel à court terme semble limité, le 'glissement naturel des attentes de BPA' reste un facteur de soutien.
Le rapport insiste enfin sur le fait que la discipline appliquée trimestre après trimestre renforce progressivement le profil de risque et de croissance du groupe, ce qui justifie le relèvement de l'objectif de cours tout en conservant un avis positif.
Valeurs associées
|73,4200 EUR
|Euronext Paris
|-0,46%
