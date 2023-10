Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: objectif de croissance relevé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - Danone indique attendre désormais pour l'année en cours une croissance du chiffre d'affaires entre +6% et +7% en données comparables, contre +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.



Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire a reculé de 5,8% à 6,91 milliards d'euros en données publiées, pénalisé par des impacts négatifs significatifs de changes (-7,4%) et de périmètre (-6,2%).



En données comparables, les ventes ont progressé de 6,2%, portées par une hausse de 6,6% de l'effet prix et avec une amélioration séquentielle de l'effet volume/mix à -0,3%, tirée par la division EDP (produits laitiers et végétaux essentiels).





Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.83%