DANONE MIS EN CAUSE POUR LA PRÉSENCE DE LARVES DANS DU LAIT INFANTILE PARIS (Reuters) - Le géant de l'agroalimentaire Danone a annoncé vendredi qu'il faisait face en France à plusieurs réclamations de la part de familles ayant retrouvé des larves dans des boîtes de lait infantile de la marque Gallia. "A date, nous avons reçu deux réclamations clients et trois autres familles sont évoquées dans la presse mais elles ne nous ont pas contactés", a expliqué à Reuters une porte-parole du groupe. "Nous appelons ces familles à nous contacter pour que l'on trouve une explication". Jeudi soir, la radio RTL a fait état d'un total de cinq familles concernées, en Bretagne, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Puy-de-Dôme et les Landes. "Pour nous, cela nous semble exclu que cela se passe au niveau du site de production. Dans la chaîne de production, la poudre de lait n'est jamais exposée à l'air et s'il y avait un corps étranger, il ne pourrait pas rester vivant", a expliqué la porte-parole de Danone. "L'hypothèse la plus probable est que cela se passe après le site du production". Le groupe a fait savoir que les deux familles avec lesquelles ils sont en contact ont envoyé les numéros de lot des boîtes concernées et que les enquêtes immédiatement diligentées n'ont révélé aucun incident de production sur ces lots. Les deux lots ne proviennent pas de la même référence de lait et ont été produits sur un même site à deux mois d'écart, a précisé la porte-parole. "Nous avons maintenant besoin de faire des analyses plus poussées sur les boîtes de lait", a indiqué le groupe qui a mis en place un numéro vert (0800 202 202) à l'adresse des familles touchées. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.57%