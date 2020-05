Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone maintient son dividende, propose de devenir une entreprise à mission Reuters • 20/05/2020 à 08:26









DANONE MAINTIENT SON DIVIDENDE, PROPOSE DE DEVENIR UNE ENTREPRISE À MISSION PARIS (Reuters) - Le groupe d'agroalimentaire Danone a annoncé mercredi le maintien de son dividende au titre de l'exercice 2019 et sa volonté d'adopter un nouveau cadre juridique pour celui d'entreprise à mission. Le groupe a indiqué dans un communiqué qu'il maintenait le dividende proposé en février à 2,10 euros par action en numéraire "compte tenu de la résilience du modèle de l'entreprise, de ses liquidités disponibles et de la solidité de son bilan". Si cette proposition est approuvée par l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 26 juin, le dividende sera détaché de l'action le 14 juillet et sera payable en numéraire le 16 juillet, précise Danone. Le groupe ajoute qu'il ne procédera à aucune opération de rachats d'actions cette année. Fin avril, Danone avait fait état de ventes supérieures à ses attentes au premier trimestre, favorisées par des effets de stockage en Europe et en Amérique du Nord sous l'effet des mesures de confinement entrées en vigueur en mars mais avait prévenu d'incertitudes accrues pour le deuxième trimestre. Il avait alors dit à cette occasion reporter la mise au paiement de son dividende. Le groupe a aussi annoncé mercredi qu'il allait proposer à l'assemblée générale des actionnaires un changement de cadre juridique pour adopter celui d'entreprise à mission. Danone deviendrait ainsi la première société cotée à revêtir cette forme introduite par la loi PACTE en 2019, indique le groupe. "Cela conduira à intégrer dans les statuts de l'entreprise les dispositions relatives à une entreprise à mission (notamment sa raison d'être) et à mettre en oeuvre de nouvelles modalités de gouvernance pour contrôler le suivi de ses objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux", explique le groupe. Danone indique par ailleurs que le conseil d'administration a accepté la proposition du PDG Emmanuel Faber de réduire sa rémunération fixe de 30% pour le reste de l'année 2020, à compter du 1er juillet. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00%