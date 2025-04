Danone: les ventes du premier trimestre progressent malgré des cessions aux Etats-Unis

( AFP / LOU BENOIST )

Le chiffre d'affaires du géant français de l'agroalimentaire Danone a progressé de 0,8% au premier trimestre, à 6,84 milliards d'euros, alors même que le groupe s'est délesté de deux marques de produits laitiers bio aux Etats-Unis qui pesaient lourd dans ses ventes outre-Atlantique.

En excluant les effets liés à la cession de Horizon Organic et Wallaby finalisée en avril 2024 et aux taux de change surtout en Amérique latine et en Turquie, le chiffre d'affaires progresse de 4,3% en données comparables, a indiqué mercredi le groupe dans un communiqué.

Ce résultat illustre, selon le directeur général Antoine de Saint-Affrique, cité dans le texte, les "qualités d'exécution et la pertinence de notre portefeuille de produits axés sur la santé".

Sous sa houlette, Danone a cédé des activités qui représentaient environ 10% de son chiffre d'affaires pour se recentrer sur les produits les plus rentables.

Aucun montant n'a été communiqué pour la vente de Horizon Organic et Wallaby mais, en 2022, les deux marques représentaient environ 3% des ventes annuelles de Danone, soit un peu plus de 800 millions sur 27,6 milliards d'euros cette année-là.

La maison mère des yaourts Activia ou Alpro, des eaux Evian et des petits pots Blédina met en avant une hausse des volumes vendus dans ses trois catégories de produits à travers le monde - les produits laitiers et végétaux (3,38 milliards de chiffre d'affaires), la nutrition spécialisée (2,30 milliards) et les eaux (1,15 milliard).

Mais les prix ont globalement plus contribué à la croissance du chiffre d'affaires que les volumes sur le trimestre. La situation est toutefois contrastée selon les régions.

En Europe, qui pèse pour un peu plus d'un tiers dans le chiffre d'affaires du groupe, les volumes ont tiré les ventes, surtout sur les marque YoPro, Alpro et Actimel mais aussi sur les eaux Evian ou Volvic, qui gagnent régulièrement des parts de marché.

Aux Etats-Unis et au Canada, qui représentent un peu moins d'un quart des ventes, le chiffre d'affaires a reculé mécaniquement après les cessions mais, à données comparables, il augmente de 3,7%, tiré par les produits hyperprotéinés Oikos.

La région qui regroupe la Chine, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande a connu la plus forte progression des volumes vendus bien qu'elle ne représente qu'environ 14% des activités du groupe. Le groupe a gagné des parts de marché sur la nutrition spécialisée et les laits infantiles.

Danone maintient ses objectifs pour 2025, avec une croissance des ventes en données comparables de 3 à 5% et une croissance plus rapide du résultat opérationnel courant.

Le directeur financier, Juergen Esser, s'est félicité auprès de l'AFP d'un "très bon démarrage de l'année dans un environnement qui n'est pas facile", notamment pour le moral des consommateurs. Cela prouve, selon lui, le bon positionnement du groupe sur les produits axés sur la santé, qui résistent à cette tendance.

"L'environnement volatil qu'on observe aujourd'hui peut créer des opportunités pour investir dans la croissance organique et externe avec des acquisitions", a-t-il ajouté.

Danone est peu inquiet de l'impact de potentiel droits de douane américains supplémentaires, puisque la grande majorité des produits qu'il vend, "surtout aux Etats-Unis", est sourcée localement, a expliqué Juergen Esser.