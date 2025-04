Danone: le titre surnage, Morgan Stanley en soutien information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 14:48









(CercleFinance.com) - Le titre Danone signe vendredi l'une des rares progressions de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, soutenu par son statut défensif dans le climat actuel d'aversion pour le risque et par une note favorable de Morgan Stanley.



A 14h15, le titre gagne 1,1%, soit la plus forte hausse de l'indice devant Air Liquide et L'Oréal alors que le CAC décroche au même moment de plus de 3,8%.



Dans une note parue ce matin, les analystes de Morgan Stanley disent avoir relevé leur conseil sur Danone de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 67 à 80 euros.



Ils considèrent que la décote qu'affiche Danone par rapport à Nestlé est 'injustifiée', ce qui les conduit à dégrader à 'sous-pondérer' leur recommandation sur le géant agroalimentaire suisse.



Le bureau d'études, qui met en avant l'offre plus attractive du groupe français, estime de façon plus générale que le secteur de l'alimentation devrait bénéficier d'une rotation vers les segments les plus défensifs de la cote, Danone étant désormais sa valeur préférée pour jouer cette thématique.





Valeurs associées DANONE 73,5600 EUR Euronext Paris +0,79%