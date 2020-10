Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: Le plan d'adaptation comprendra d'importantes réductions de coûts, dit son PDG Reuters • 19/10/2020 à 10:19









DANONE: LE PLAN D'ADAPTATION COMPRENDRA D'IMPORTANTES RÉDUCTIONS DE COÛTS, DIT SON PDG PARIS (Reuters) - Le plan d'adaptation annoncé lundi par Danone pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire comprendra d'importantes réductions de coûts, a déclaré le PDG du groupe agroalimentaire, Emmanuel Faber, lors d'une conférence avec des analystes. Danone a annoncé une "revue stratégique de ses activités" afin de revenir à son objectif de moyen terme de 3 à 5% de croissance rentable, alors que son chiffre d'affaires est resté pénalisé au troisième trimestre par la pandémie de coronavirus. (Dominique Vidalon, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.39%