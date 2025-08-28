 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DANONE : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
28/08/2025

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 80,30 € et 81,60 €. La tendance serait invalidée sous le support à 61,40 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent encore, mais le mouvement montre moins de puissance. La prochaine résistance est à 76,10 €. La rupture du support à 65,90 € invaliderait cette tendance.


Dernier cours : 71.72
Support : 70 / 65.9
Resistance : 76.1 / 79.89
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

DANONE
71,7200 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2025 à 04:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

  • Plus de 2.000 enfants dorment à la rue en France faute de places d'hébergement d'urgence disponibles, un nombre en forte hausse depuis plusieurs années, selon un baromètre publié jeudi par Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Plus de 2.000 enfants à la rue en France, déplorent des associations
    information fournie par AFP 28.08.2025 08:20 

    Plus de 2.000 enfants dorment à la rue en France faute de places d'hébergement d'urgence disponibles, un nombre en forte hausse depuis plusieurs années, selon un baromètre publié jeudi par Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). "Chaque ... Lire la suite

  • Un robot humanoïde. (Crédits: Unsplash - Arseny Togulev)
    Un ETF sur les robots humanoïdes voit le jour
    information fournie par Agefi Asset Management  28.08.2025 08:15 

    Themes ETFs et Solactive ont lancé le fonds coté Themes Humanoid Robotics ETF, qui suivra l'indice Solactive Global Humanoid Robotics. Cet ETF offre une exposition ciblée aux entreprises impliquées dans l'adoption croissante des robots humanoïdes et orientés vers ... Lire la suite

  • Yann Leriche : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »
    Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »
    information fournie par Ecorama 28.08.2025 08:15 

    A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Yann Leriche, directeur général de Getlink . Parmi les sujets abordés : les effets du Brexit et des tensions commerciales sur le trafic transmanche, ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    Pernod Ricard : repli des ventes annuelles sur l'exercice 2024/2025
    information fournie par AOF 28.08.2025 08:13 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard sur l’exercice 2024/2025 s’élève à 10,95 milliards d'euros, soit un repli de 3% en organique et de 5,5% en publié, du fait d’un impact négatif des taux de change de -277 millions d'euros, principalement dû à la livre ... Lire la suite

