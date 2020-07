Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone-La marge restera affectée par le Covid au S2 - PDG Reuters • 30/07/2020 à 10:46









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Les dirigeants de Danone DANO.PA ont déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats trimestriels du groupe que : * DANONE-LA MARGE SERA ENCORE AFFECTÉE AU SECOND SEMESTRE 2020 PAR LES COÛTS LIÉS AU COVID-19, À UN "MIX" NÉGATIF ET AUX INVESTISSEMENTS-PDG * DANONE PRÉVOIT UN RETOUR PROGRESSIF AUX OBJECTIFS FINANCIERS PRÉ-COVID À PARTIR DE L'AN PROCHAIN-PDG * DANONE TABLE AU SECOND SEMESTRE SUR DES COÛTS LIÉS AU CORONAVIRUS SIMILAIRES À CEUX DU PREMIER SEMESTRE - DIR FIN Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -5.68%