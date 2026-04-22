Danone : la hausse du CA ralentit à 2,7% au T1 avec le rappel de lait infantile et l'Iran

Bouteilles d'eau Evian, du groupe Danone, dans la nouvelle usine d'embouteillage le jour de la cérémonie d'ouverture officielle à Publier
Le groupe agroalimentaire Danone a fait état mercredi d'une hausse de ses ventes légèrement supérieure aux attentes au premier trimestre mais en net ralentissement par rapport au trimestre précédent, un rappel de lait infantile en Europe et la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur sa division de nutrition spécialisée.
Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a enregistré un chiffre d'affaires de 6,71 milliards d'euros au cours de la période allant de janvier à fin mars, en hausse de 2,7% en données comparables, contre un consensus de 2,6% fourni par la société.
Au quatrième trimestre 2025, la croissance était ressortie à 4,7%.
"Dans un monde qui demeure volatil et incertain, nous restons disciplinés et pleinement concentrés sur l'exécution de notre stratégie Renew", a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique dans un communiqué, soulignant la "résilience, la solidité et la pertinence" du portefeuille axé sur la santé.
Danone a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, visant une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant plus rapide que celle des ventes.
(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité par Blandine Hénault)
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