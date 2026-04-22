Danone : la hausse du CA ralentit à 2,7% au T1 avec le rappel de lait infantile et l'Iran

Bouteilles d'eau Evian, du groupe Danone, dans la nouvelle usine d'embouteillage le jour de la cérémonie d'ouverture officielle à Publier

Le groupe agroalimentaire ‌Danone a fait état mercredi d'une hausse ​de ses ventes légèrement supérieure aux attentes au premier trimestre mais en net ralentissement par rapport au ​trimestre précédent, un rappel de lait infantile en Europe et ​la guerre au Moyen-Orient ⁠ayant pesé sur sa division de nutrition spécialisée.

Le ‌propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a enregistré un chiffre d'affaires ​de 6,71 ‌milliards d'euros au cours de la période ⁠allant de janvier à fin mars, en hausse de 2,7% en données comparables, contre un consensus ⁠de 2,6% ‌fourni par la société.

Au quatrième trimestre 2025, ⁠la croissance était ressortie à 4,7%.

"Dans un ‌monde qui demeure volatil et incertain, ⁠nous restons disciplinés et pleinement concentrés sur ⁠l'exécution de notre ‌stratégie Renew", a déclaré le directeur général Antoine ​de Saint-Affrique dans ‌un communiqué, soulignant la "résilience, la solidité et la pertinence" du portefeuille axé ​sur la santé.

Danone a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, visant une ⁠croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant plus rapide que celle des ventes.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité ​par Blandine Hénault)