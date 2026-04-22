Danone, Eurofins Scientific, FDJ, Rexel, Vusion...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bureau Veritas

Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas au premier trimestre 2026 s'est élevé à 1,547 milliards d'euros, soit une baisse de 0,8% par rapport au premier trimestre 2025. Le groupe a délivré une croissance organique de 4,5 %. La société anticipe désormais une croissance organique modérée (4-6%) à un chiffre du chiffre d'affaires (contre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre précédemment, soit entre 4-6% et 7-9%). Son objectif de marge opérationnelle ajustée reste inchangé et est attendu en amélioration à taux de change constant. Ses prévisions de flux de trésorerie restent aussi inchangées et sont toujours anticipées à un niveau élevé.

Danone

Danone dévoile un chiffre d'affaires de 6 708 millions d'euros au titre du premier trimestre 2026, en baisse de 2% en données totales, pénalisé par un effet de change défavorable de -5,6%, et malgré des effets positifs de périmètre (+0,5%) et la contribution de l'hyperinflation (+0,3%). En données comparables, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe agroalimentaire a progressé de 2,7%, une croissance portée par une hausse de 1,5% du volume/mix et un effet prix de +1,2% "dans un environnement difficile". Le groupe confirme ses objectifs 2026, en ligne avec l'ambition moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3% et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

DMS Group

Au premier trimestre 2026, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10 millions d'euros, en repli de 8% par rapport au premier trimestre 2025. Dans un marché extrêmement complexe internationalement et après un quatrième trimestre 2025 record, le début de l'année 2026 est donc marqué par un repli ponctuel de l'activité de la société française spécialisée dans les systèmes d'imagerie au service du diagnostic médical. Cette évolution trimestrielle ne préjuge néanmoins pas du niveau d'activité annuelle, avec un chiffre d'affaires attendu en croissance au deuxième trimestre 2026 et sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Drone Volt

Drone Volt, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique en robotique aérienne, annonce son intention d'augmenter ses capacités en France et à l'international afin de répondre à la demande croissante pour ses activités de service. Selon le groupe, tous les indicateurs opérationnels témoignent d'une montée en puissance rapide de ces activités, avec, en particulier l'intensification des missions sur les infrastructures critiques, la montée en charge des contrats existants et l'activation progressive de nouveaux marchés.

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific affiche un chiffre d'affaires de 1 789 millions d'euros au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une augmentation de 1,3% en données publiées et une croissance organique de 2,6%, et ce malgré des "vents contraires temporaires". Cette croissance organique (qui inclut un ajustement de +0,1% pour les jours ouvrables publics), et des effets de périmètre favorables ont été en grande partie contrebalancés par un effet de change négatif de -4,8%. Eurofins réitère ses objectifs pour 2026, ainsi que ceux à moyen terme et pour 2027. Pour l'année en cours, il vise notamment une croissance organique "à un seul chiffre moyen" et une marge d'EBITDA ajustée supérieure à celle de 22,5% de 2025.

FDJ United

Porté par une activité globalement résiliente mais pénalisé par un environnement fiscal plus lourd, FDJ United enregistre un léger repli de ses revenus au premier trimestre, tout en maintenant une dynamique positive sur son produit brut des jeux. Son chiffre d'affaires s'élève à 895 millions d'euros au titre du premier trimestre, en repli de 3,2% en données publiées. Cette contraction intègre un impact négatif de 24 MEUR lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les jeux, souligne le groupe. Au final, le produit brut des jeux (PBJ) ressort en hausse de 1%, à 2 175 MEUR. Pour 2026, FDJ UNITED ajuste sa guidance et vise désormais une légère progression du PBJ mais un léger recul du chiffre d'affaires, intégrant un impact fiscal estimé à près de 90 MEUR. Le groupe anticipe une amélioration progressive de la performance de la division "Paris et jeux en ligne", avec un retour à la croissance du PBJ au second semestre, et confirme un objectif de marge d'EBITDA courant compris entre 23% et 24%.

Haffner Energy

Haffner Energy annonce la signature d'un protocole d'accord historique (MoU) le 16 avril 2026 entre le gouvernement du Maharashtra (Inde), JW Global Group et The Seed Consortium Partners. Cet accord représente environ 15 milliards d'euros (1 65 000 crores de roupies) d'investissements répartis sur quatre projets d'infrastructures et de technologies propres à grande échelle, dont deux reposent sur les technologies de Haffner Energy. Ces quatre projets seront développés sur 275 hectares répartis de part et d'autre de la rivière Bhima, à proximité du Réservoir du Barrage d'Ujani dans l'Etat du Maharashtra.

Ipsen

Ipsen annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à Ojemda (tovorafénib) comme première thérapie ciblée pour le gliome pédiatrique de bas grade récidivant ou réfractaire, indépendamment de l'altération du gène BRAF. Il est ainsi approuvé en monothérapie pour traiter les patients âgés de 6 mois et plus atteints d'un gliome pédiatrique de bas grade porteur d'une fusion ou d'un réarrangement du gène BRAF, ou d'une mutation BRAF V600, et ayant progressé après un ou plusieurs traitements systémiques antérieurs.

Paref

Le chiffre d'affaires consolidé de Paref s'élève à 6,2 millions d'euros au premier trimestre 2026, soit une hausse de 5% par rapport au 1er trimestre 2025. Les revenus locatifs bruts sont en hausse significative, portés par la contribution du nouveau bail signé sur l'actif parisien Tempo et l'impact positif de l'indexation des loyers.La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) du portefeuille s'affiche à 4,03 ans contre 4,23 ans fin 2025.

Rexel

Rexel affiche des ventes de 4 736,9 millions d'euros au titre des 3 premiers mois de 2026, en recul de 1,8% en données publiées, en raison de l'effet calendaire et d'un effet de change négatif, mais en hausse de 3,4% en données comparables et à nombre de jours constant. Dans l'environnement actuel incertain, Rexel confirme ses objectifs annuels pour 2026, à savoir une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6,2% et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%.

Sanofi

Sanofi a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé une demande de licence biologique supplémentaire pour Tzield, étendant son indication pour les jeunes enfants de 8 ans et plus à 1 an et plus. Ce traitement est destiné à retarder l'apparition du diabète de type 1 (DT1) de stade 3 chez les patients diagnostiqués avec un DT1 de stade 2. Cette approbation a été accordée dans le cadre de la procédure d'un examen prioritaire de la FDA et repose sur des données intermédiaires à un an issues de l'étude de phase 4 en cours PETITE-T1D évaluant la sécurité et la pharmacocinétique de Tzield chez les jeunes enfants.

Solocal

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 74 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 10,7% par rapport au premier trimestre 2025, et de 6,3% par rapport au quatrième trimestre 2025. Le carnet de commandes affiche une progression de 5,2% représentant 259,2 MEUR à fin mars 2026, contre 246,3 MEUR au 31 décembre 2025. Solocal confirme son objectif d'afficher un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse. Au plan de la rentabilité, Solocal confirme son objectif de nouvelle progression de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA attendue aux environs de 20% en 2026.

Vusion

En données ajustées, le chiffre d'affaires de Vusion a atteint 294 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 26% sur un an. Sur cette période, les prises de commandes mondiales s'établissent à 316 MEUR, conformément aux attentes. Le chiffre d'affaires des VAS (Value Added Services) a atteint 51 MEUR, en forte croissance de 53%. Vusion confirme les objectifs de croissance et de rentabilité sur l'exercice 2026 annoncés lors de la publication de ses résultats annuels le 26 février dernier. La croissance annuelle du chiffre d'affaires ajusté devrait être toujours comprise entre 15 et 20% à taux de change et droits de douane constants. Ce chiffre d'affaires ajusté devrait être réparti de manière assez équilibrée entre le premier et le second semestre (tous deux autour de 800 à 900 MEUR), avec toutefois un taux de croissance plus fort au premier semestre qu'au second.