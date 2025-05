Danone, EssilorLuxottica, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom, spécialiste mobilité durable et intelligente, a annoncé hier la commande de 19 voitures Innovia APM R supplémentaires par l'aéroport international de Denver. Cette levée d'options portera à 45 le nombre total de voitures livrées. Les voitures de ces navettes automatisées seront produites et testées en Amérique du Nord, sur le site Alstom de West Mifflin, en Pennsylvanie. La valeur totale de cette levée d'options s'élève à plus de 69 millions de dollars.

Danone

Danone annonce que Shane Grant, DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d'origine végétale, et Global Sales - également membre du comité exécutif de Danone - a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle en dehors de l'entreprise. Son départ sera effectif le 13 juin 2025. Dans l'immédiat, Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale Adjointe du groupe, reprendra les responsabilités de Shane, en plus de celles qu'elle assume actuellement.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica et MidEuropa ont conclu un accord prévoyant l'acquisition d'Optegra par EssilorLuxottica. Optegra est une plateforme d'ophtalmologie intégrée, en forte croissance et opérant sur cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Pologne, la Slovaquie, et les Pays-Bas. La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2025 sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions usuelles.

EuropaCorp

EuropaCorp s'est hissé hier parmi les plus fortes hausses du marché SRD. Sur l'exercice 2024/2025, clos le 31 mars, EuropaCorp a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 11% à 31,6 millions d'euros. Si les ventes internationales du producteur et distributeur d'œuvres cinématographiques ont progressé de 26% à 22 millions d'euros, celles du segment Télévision & SVOD ont chuté de 61% à 5,2 millions d'euros.

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage de la treizième tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la société, pour un montant nominal d'un million d'euros, sans bons de souscriptions d'actions attachés.

Sanofi

Sanofi fait savoir que l'itépekimab a satisfait au critère d'évaluation principal dans l'une des deux études de phase 3 sur la BPCO. L'étude AERIFY-1 a atteint son objectif principal, à savoir une réduction statistiquement significative des exacerbations modérées ou sévères chez les anciens fumeurs, et a apporté un bénéfice cliniquement significatif. L'étude AERIFY-2, seconde étude de phase 3, n'a pas atteint son objectif principal, malgré un bénéfice observé plus tôt dans l'étude. Une analyse complète des données est en cours.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a figuré hier parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur des solides résultats trimestriels publiés la veille par le géant américain des semi-conducteurs, Nvidia. De son côté, Soitec, sous pression mercredi après le retrait de ses perspectives, a également bénéficié de cet élan. "La demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de Nvidia est incroyablement forte", a déclaré Jensen Huang, le DG de Nvidia.