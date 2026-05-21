Danone en queue de peloton sur le CAC 40, Deutsche Bank sabre dans ses prévisions

Danone accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 jeudi matin à la Bourse de Paris, le titre du groupe agroalimentaire étant pénalisé par une note de Deutsche Bank qui revoit à la baisses ses prévisions en raison de la morosité du marché du lait infantile en Chine et de pertes de marché sur le segment du yaourt aux USA. Vers 9h30, l'action perd plus de 0,9%, alors que le CAC recule d'environ 0,3%.

Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank met en évidence la situation difficile dans laquelle se trouve le marché chinois des substituts de lait maternel, illustrée selon lui par une chute de 15% des importations dans le pays au mois d'avril, une contraction qui dépasse de son point de vue le stade d'une simple "normalisation".

L'analyste mentionne aussi les pertes de marché du propriétaire des marques Actimel, Activia, Alpro ou Danette, sur le segment américain des yaourts, un marché lui-même en perte de vitesse et marqué par d'intenses promotions.

Il abaisse en conséquence ses estimations de bénéfice par action (BPA) sur le groupe de 1,3% pour l'exercice 2026 et de 2,6% pour 2027, ce qui le place désormais bien en dessous des prévisions du consensus.

"Sur la base de son PER à 12 mois, le titre se traite sur la base d'une prime de 5% par rapport à son secteur mais nous nous attendons à ce qu'il s'échange avec une décote si la croissance des deux marchés cités ci-dessus devait décélérer", explique-t-il.

DB, qui affiche une recommandation vendre sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de cours de 65 à 59 euros.

Les professionnels de marché évoquent aussi un article des Echos rapportant la cession de la participation de l'entreprise dans le fabricant américain de kéfirs Lifeway Foods, faute d'accord sur son rachat.

Danone devrait ainsi céder sa participation de 22,7% du capital, constituée depuis 1999, à un prix de 19,5 dollars par action (à comparer avec un cours de 25,5 dollars), générant un gain de 67 millions de dollars.

"En dépit d'un intérêt stratégique évident, l'échec de cette opération est à relativiser au regard des différences culturels, politiques et de gouvernance qui se sont amplifiés au fil du temps", tempèrent ce matin les analystes d'AllInvest Securities dans une note de réaction.