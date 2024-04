Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: en hausse après deux analyses positives information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de la publication de plusieurs analyses positives.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Danone avec un objectif de cours ajusté de 70 à 72 euros, après l'annonce par le groupe agroalimentaire d'une croissance organique qui est restée forte au premier trimestre.



'La division EDP devrait rebondir alors que la dynamique de la marque se déroule encore et que la journée investisseurs à venir devrait apporter un déclencheur supplémentaire à l'action, selon nous', estime le broker.



Stifel voit en outre un possible relèvement d'objectifs par Danone à l'occasion de sa journée investisseurs prévue en juin, ou à l'occasion de la publication de ses résultats au titre du premier semestre 2024.



UBS confirme également son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 72 E ce qui représente un potentiel de hausse de 22% après l'annonce du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros en baisse de 2,5% en raison d'effets périmètre (-5%) et change (-3,2%) fortement négatifs.



' Une performance solide et généralisée au premier trimestre, démontrant les progrès du groupe et signalant une nouvelle amélioration au cours des prochains trimestres. La voie est dégagée vers une croissance de l'EBIT opérationnelle de + 7 % ' indique UBS.



' Danone a réalisé une forte impression au premier trimestre, avec une amélioration de la marge brute opérationnelle (LFL) grâce à un meilleur volume/mix et à une hausse des prix ' rajoute le bureau d'analyses.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +0.64%