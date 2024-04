Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: émission obligataire pour 700 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir réalisé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros, avec une maturité de six ans et assortie d'un coupon de 3,481%, émission 'largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs'.



S'inscrivant dans la gestion active de sa liquidité, elle permet au groupe agroalimentaire d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Son règlement-livraison est prévu le 3 mai et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.





