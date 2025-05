Danone, emeis, Sanofi, Valneva... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bilendi

Le spécialiste des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Boostheat

Afin de disposer de la visibilité financière nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie de valorisation de son actif technologique (un brevet concernant le compresseur hybride thermique et volumétrique), Boostheat a mis en œuvre un plan drastique de réduction des coûts. La consommation de trésorerie liée à l'exploitation et aux investissements est ainsi passée de 375 000 euros par mois en moyenne en 2023 à 306 000 euros par mois en moyenne en 2024. L'objectif pour 2025 est de tendre vers environ 55 000 euros mensuel (hors variation du besoin en fonds de roulement).

Danone

Danone a annoncé la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Kate Farms, une entreprise américaine spécialisée dans la distribution de produits de nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale. L'équipe dirigeante de Kate Farms conservera une participation minoritaire dans ces activités. Après la réalisation de l'opération, le directeur général de Kate Farms, Brett Matthews, deviendra PDG des activités de nutrition médicale nord-américaine de Danone.

emeis

Emeis a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en croissance de 5,2% à 1,445 milliard d'euros. Il affiche une croissance organique de 6,2%. Le groupe a bénéficié d'un effet prix positif (3,7%), de la contribution des établissements (contribution de 0,8% à la croissance organique) ouverts récemment et de la progression du taux d'occupation moyen (contribution de 1,8% à la croissance organique) à fin mars. Le taux d'occupation moyen du groupe a progressé de près de 2 points sur un an pour atteindre maintenant 87%.

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

NRJ Group

NRJ Group a signé avec CMA Média une promesse unilatérale d'achat en vue d'une potentielle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25 (société Chérie HD et société STL). La réalisation de cette promesse pourrait intervenir après la consultation du Comité Social Economique de l'UES Boileau dont les sociétés concernées font partie et sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Arcom. L'acquéreur, CMA Média, possède déjà BFM et RMC et est une filiale de CMA CGM.

Prismaflex

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile a reconduit pour la quatrième année consécutive son opération d’actionnariat salarié. Avec cette décision, Renault Group réaffirme son ambition de bâtir un modèle d’entreprise inclusif et participatif. Au 31 décembre 2024, les salariés détenaient 5,63% du capital. Cette année, Renault Group attribuera gratuitement 3 actions aux collaborateurs éligibles dans 30 pays et la possibilité, dans 24 pays, d’acquérir des actions à des conditions avantageuses.

Sanofi

Le secteur pharmaceutique sera à surveiller en Europe et aux Etats-Unis alors que le président américain, Donald Trump, compte imposer une baisse de 30% à 80% des prix des médicaments sous ordonnance dans son pays.

Valneva

Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration et les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé à la communauté médicale américaine de suspendre l'utilisation du vaccin vivant atténué à dose unique contre le chikungunya de Valneva, Ixchiq, chez les personnes âgées, jusqu’à l’achèvement des enquêtes en cours sur des effets indésirables graves signalés.