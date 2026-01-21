 Aller au contenu principal
Danone : dévisse de -10% vers 65E, le plancher des 64E est proche
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:49

C'est un véritable coup de massue qui s'abat sur Danone qui dévisse de -10% vers 65E... et les causes restent à établir (il ne s'agit pas de la recommandation de Deutsche Bank qui maintien à "vendre", aucune évolution de ce côté là) mais elles doivent être "sérieuses" du point de vue de ceux qui détiennent l'information (elle va forcément circuler).
Du point de vue technique, c'est un très gros signal vendeur avec un énorme "gap de rupture sous 73E (alors que la MM200 gravite vers 73,9E) puis le plongeon sous le support oblique des 70E et l'effacement instantané de tous les gains depuis le 29 juillet dernier et le test des 65,5E en intraday.

Danone se dirige vers le retracement imminent du plancher majeur des 64E, testé sans relâche de fin octobre 2024 à mi-janvier 2025.

