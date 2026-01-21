Haropa Port: niveau "historique" de conteneurs en 2025

( AFP / LOU BENOIST )

Haropa Port, qui regroupe les ports maritimes du Havre et de Rouen ainsi que le port fluvial de Paris sur la Seine, a enregistré l'an passé une hausse de 2% de son trafic de marchandises, a-t-il annoncé mercredi, avec un niveau "historique" de conteneurs, appelé à se développer encore.

"Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et la recomposition des échanges mondiaux", Haropa Port a réalisé en 2025 "des performances solides et des records structurants", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'établissement public portuaire créé en 2021, dont la première activité reste le vrac liquide, c'est-à-dire le transport de produits pétroliers, a aussi une forte activité liée à l'exportation de céréales et produits agricoles via le port de Rouen, de transport de matériaux de construction via celui de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ainsi que de nombreuses activités de tourisme.

L'an dernier, son chiffre d'affaires est resté stable, à 435 millions d'euros. Pour 2026, Haropa Port prévoit une augmentation jusqu'à 443 millions d'euros.

En 2025, le tonnage transporté a augmenté de 2%, à 84,7 millions de tonnes de marchandises, avec un "record de conteneurs manutentionnés, en hausse de 4%", a souligné son directeur général, Benoit Rochet, auprès de l'AFP.

Avec 3,2 millions de conteneurs équivalent 20 pieds - l'unité standard du transport maritime pour exprimer les volumes -, Haropa est "le premier port à conteneurs de France", devant Marseille et Dunkerque, a-t-il relevé.

Et ce volume est appelé à se développer, notamment depuis l'investissement récent du cinquième armateur mondial, le groupe allemand Hapag Lloyd, pour construire un nouveau terminal de déchargement industriel au Havre (Seine-Maritime), qui porte désormais à trois le nombre d'armateurs de classe mondiale dans ce port, avec MSC et CMA-CGM.