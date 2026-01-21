 Aller au contenu principal
Danone dévisse, BofA avertit sur la baisse de la natalité en Chine
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:49

Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison

Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison

L'action Danone dévisse mercredi à la Bourse de Paris, les analystes de BofA Global Research ‍mettant en garde dans une note contre l'impact de la baisse de la natalité en Chine sur le marché des préparations lactées pour ‌nourrissons.

Le titre recule de 6,4% vers 10h15 GMT, réduisant toutefois les pertes enregistrées en début de séance, où il a chuté ​d'environ 11% pour atteindre son niveau le plus bas depuis ⁠juillet et perdre environ 3 milliards d'euros de capitalisation boursière.

Les analystes de BofA signalent que Danone a sa "plus ⁠importante unité commerciale" en ‍termes de rentabilité en Chine et que le ⁠déclin de la population peut conduire le marché de lait infantile à se contracter d'environ 6% par an entre 2026 et 2028.

Le taux ​de natalité de la deuxième économie mondiale, clé pour le groupe alimentaire français, a chuté de 17% en glissement annuel en 2025.

"Nous ⁠nous attendons à ce que le bassin de naissances en ​Chine (c'est-à-dire la population du marché de lait infantile ​accessible, que nous modélisons ​comme le nombre de bébés âgés de 0 à 4 ans, (...) ​diminuera d'environ 6% en taux ⁠de croissance annuel (TCAC) au cours des trois prochaines années, ce qui, selon nos prévisions, entraînera une baisse de 5% en TCAC du marché de lait infantile chinois", écrivent les analystes.

Le courtier, qui souligne que Danone ‌a "défié la gravité" pour l'instant avec des gains de parts de marché, se demande également si cette dynamique peut durer, étant donné que la surperformance devrait ralentir à partir de 2027, ce qui pourrait menacer la croissance des marges.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Mateusz Rabiega, ‌édité par Augustin Turpin)

