Danone dévisse après un rappel de laits infantiles à Singapour, mises en garde de BofA en Chine (actualisé)

L'action Danone DANO.PA dévisse mercredi à la Bourse de Paris après que des analystes ont rapporté un rappel de laits infantiles à Singapour, tandis que les analystes de BofA Global Research mettent en garde sur la Chine.

Le titre reculait de 4,9% vers 12h08 GMT, réduisant toutefois les pertes enregistrées en début de séance, où il a chuté d'environ 11% pour atteindre son niveau le plus bas depuis juillet.

Dans une note, les analystes de JPMorgan ont indiqué que l'agence sanitaire singapourienne, la Singapour Food Authority (SFA), avait ordonné la semaine dernière le rappel de laits Dumex Dulac 1 de Danone en raison d'une possible contamination par la céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements.

"À la demande de la Singapour Food Authority, nous avons bloqué par mesure de précaution un lot de produits spécialement fabriqués pour Singapour", a confirmé plus tard Danone à Reuters.

JPMorgan estime que l'exposition directe de Danone aux ventes de Dumex dans le pays est faible mais que les marchés craignent que ce rappel ne soit le signe d'un problème plus large pour les laits infantiles.

Le groupe Lactalis a annoncé en effet mercredi matin un rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot dans 18 pays en raison également de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur.

Ces rappels interviennent après celui annoncé par Nestlé

NESN.S dans au moins 37 pays, pour la même raison.

Les analystes de BofA Global Research ont de leur côté mis en garde dans une note contre l'impact de la baisse de la natalité en Chine sur le marché des préparations lactées pour nourrissons.

Ils estiment que le déclin de la natalité pourrait conduire le marché de lait infantile à se contracter d'environ 6% par an entre 2026 et 2028.

"Nous nous attendons à ce que le bassin de naissances en Chine (c'est-à-dire la population du marché de lait infantile accessible, que nous modélisons comme le nombre de bébés âgés de 0 à 4 ans, (...) diminuera d'environ 6% en taux de croissance annuel (TCAC) au cours des trois prochaines années, ce qui, selon nos prévisions, entraînera une baisse de 5% en TCAC du marché de lait infantile chinois", écrivent les analystes.

Le courtier, qui souligne que Danone a "défié la gravité" pour l'instant avec des gains de parts de marché, se demande également si cette dynamique peut durer, étant donné que la surperformance devrait ralentir à partir de 2027, ce qui pourrait menacer la croissance des marges.

(Rédigé par Diana Mandia et Kate Entringer, avec Mateusz Rabiega, édité par Augustin Turpin)