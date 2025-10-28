 Aller au contenu principal
Danone dépasse les attentes au T3 grâce à la Chine, confirme ses objectifs 2025
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 08:26

(Actualisé avec détails)

Danone DANO.PA a fait état mardi d'une hausse de 4,8% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes, et a confirmé ses objectifs 2025, citant sa performance en Chine, Asie du Nord et Océanie, compensant en grande partie la faiblesse des crèmes pour café sur un marché américain concurrentiel.

Le chiffre d'affaires a atteint sur la période 6,88 milliards d'euros. Les analystes tablaient sur une croissance à données comparables de 4,3%, selon un consensus fourni par Danone.

Le groupe agroalimentaire a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, notamment une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, avec une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Dans le même temps, Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a relevé ses prix de 1,6%, contre une hausse de 1,4% selon le consensus.

La performance trimestrielle, portée par la croissance des volumes dans toutes les catégories de Danone, reflète "la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé", a déclaré Antoine de Saint-Affrique, directeur général du groupe dans un communiqué.

Danone, grâce à son focus sur la santé et la science, a enregistré une croissance trimestrielle des ventes supérieure à celle d’Unilever ULVR.L qui a atteint 3,9%, et de Nestlé

NESN.S , en hausse de 4,3%.

La Chine, l’Asie du Nord et l’Océanie ont été les régions les plus performantes, avec une croissance des ventes de 13,8 %.

La Nutrition Spécialisée, incluant les laits infantiles et la Nutrition Médicale, ainsi que les eaux avec Mizone, ont soutenu la performance en Chine, tandis qu’Activia et Oikos ont affiché une croissance à deux chiffres au Japon.

En Europe, Danone a poursuivi son amélioration avec une croissance du chiffre d’affaires de +2,6% en données comparables, portée par une progression du volume/mix.

Cela reflète la solide performance des eaux Evian et des produits laitiers "fonctionnels", notamment Danone Skyr, Activia Kefir et YoPro, riches en protéines.

Cependant, en Amérique du Nord, la croissance a été plus modeste, avec des ventes en hausse de 1,5 % en données comparables, la demande pour les produits protéinés comme le yaourt grec Oikos, ayant permis de compenser la faiblesse des crèmes pour café aux États-Unis.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité par Kate Entringer)

