Danone décroche en bourse
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 10:09
Des sources de marché ont aussi exhumé un communiqué des autorités de Singapour en date du 17 janvier, sur un rappel concernant deux laits infantiles (NAN HA1 SupremePro de Nestlé et Dumex Dulac 1 de Danone) après la détection de la toxine cereulide, liée à un ingrédient commun. Un cas bénin a été signalé, ont fait savoir les autorités. La nouvelle avait déjà été relayée il y a quatre jours, mais les tensions apparues sur le dossier Nestlé après de multiples rappels ont pu renforcer la volatilité.
Valeurs associées
|68,540 EUR
|Euronext Paris
|-6,88%
