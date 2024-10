Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: croissance comparable de 4% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Danone présente un chiffre d'affaires de 6,83 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en baisse de 1,2% en données publiées, mais en hausse de 4,2% en comparable, avec un volume/mix en forte progression de +3,6% et un effet prix de +0,7%.



Le groupe agroalimentaire met en avant une poursuite de sa forte dynamique en Amérique du Nord, portée par les gammes hyper protéinées, les produits liés au café et les eaux, ainsi qu'une nouvelle accélération du volume/mix en Europe, soutenue par EDP.



'Nous continuons à assurer une croissance de qualité à travers l'ensemble de notre portefeuille, toutes nos catégories connaissant des progressions positives tant en matière de volumes/mix que de prix', souligne aussi le directeur général, Antoine de Saint-Affrique.



Danone confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2024, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3% et +5%, ainsi qu'une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.





Valeurs associées DANONE 65,36 EUR Euronext Paris +2,12%