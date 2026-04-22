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Danone confirme ses objectifs pour 2026 après avoir battu le consensus au 1er trimestre
information fournie par Agefi Dow Jones 22/04/2026 à 07:30

danone logo (crédit photo : Adobe Stock )

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Le groupe agroalimentaire Danone a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2026, après avoir enregistré un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux prévisions des analystes au premier trimestre.

Pour les trois premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires du spécialiste français des produits laitiers s'est établi à 6,71 milliards d'euros, soit une baisse de 2% sur un an en données publiées, mais une progression de 2,7% en données organiques, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants.

Ces indicateurs s'avèrent légèrement supérieurs aux estimations des analystes. D'après un consensus établi par Danone et publié le 15 avril dernier, les 18 intermédiaires financiers interrogés tablaient, au point médian, sur un chiffre d'affaires de 6,67 milliards d'euros pour la période, soit une croissance organique de 2,6%.

"La performance du premier trimestre confirme, une nouvelle fois, la résilience, la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé", a commenté Antoine de Saint-Affrique, le directeur général de Danone, cité dans un communiqué.

Reconnaissant évoluer "dans un environnement difficile", le groupe a toutefois confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice en cours. Danone anticipe toujours pour 2026, par rapport à 2025, une croissance du résultat opérationnel courant plus soutenue que celle du chiffre d'affaires, dont la progression en données comparables, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants, est attendue entre 3% et 5%. Ces perspectives sont "en ligne avec les objectifs de moyen terme", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les analystes prévoient pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires de 28,07 milliards d'euros, en croissance organique de 3,7% par rapport à 2025, et un résultat opérationnel courant de 3,83 milliards d'euros, en amélioration de 4,6%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones, ddelmond@agefi.fr, ed: LBO

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