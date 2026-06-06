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Tennis-Andreeva met fin au rêve de Chwalinska et remporte Roland-Garros, son premier tournoi du Grand Chelem
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 18:16

Open de France

Open de France

par Vincent Daheron

La Russe Mirra Andreeva a remporté samedi à ‌Roland-Garros son premier tournoi du Grand Chelem grâce à sa victoire en finale contre la Polonaise Maja Chwalinska (6-3, 6-2), issue des qualifications ​et grande surprise du tournoi.

À 19 ans, la huitième mondiale est devenue la plus jeune lauréate de Roland-Garros depuis 1992, lorsque l'Américaine Monica Seles avait triomphé à 18 ans pour la troisième année d'affilée.

"Je regardais Roland-Garros à la télévision quand j'étais très, très jeune. C'est un ​grand rêve de gagner ce tournoi", a-t-elle réagi sur le court après avoir reçu la coupe Suzanne-Lenglen des mains de Mary Pierce, sacrée en 2000.

"Honnêtement, je ne réalise pas que ​je tiens ce trophée dans mes mains."

Pour sa première finale en ⁠Majeur, et malgré un départ poussif, Mirra Andreeva a fait respecter la logique face à Maja Chwalinska, 114e mondiale et ‌joueuse la moins bien classée à disputer la finale du tournoi parisien depuis l'apparition du classement WTA en 1975.

Après un début de match accroché, où les deux joueuses ne parvenaient pas à gagner leur mise en jeu, ​Maja Chwalinska pensait avoir fait le plus dur ‌en étant la première à ne pas concéder le break.

Mais la native de Krasnoïarsk, en Sibérie, ⁠est peu à peu sortie du piège tendu par son adversaire au jeu atypique pour imposer son style, sa puissance, sur un court balayé par des rafales de vent.

Elle a remporté les neuf jeux suivants pour empocher la première manche et se mettre en position ⁠de servir pour le gain ‌du tournoi dans la seconde.

"SI JEUNE ET SI TALENTUEUSE"

L'élève de l'Espagnole Conchita Martinez, finaliste ici-même en 2000, a ⁠d'abord concédé un premier débreak, peut-être gagnée par la pression au moment de conclure. Mais, dans la foulée, elle n'a pas tergiversé ‌sur le service adverse pour sceller sa victoire sur sa première balle de match après 1h22 de jeu.

"Je veux me ⁠remercier d'avoir cru en moi, d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même, même dans les ⁠moments difficiles, d'avoir cru que je ‌pouvais le faire et d'avoir combattu tant de démons intérieurs", a-t-elle ajouté.

"Je suis la seule à savoir à quel point cela a été ​dur pour moi et à quel point j'étais nerveuse tout au long ‌de ces deux semaines."

Mirra Andreeva conclut un Roland-Garros autoritaire, lors duquel elle n'a lâché qu'un set, au deuxième tour. Elle a notamment éliminé en demi-finales l'Ukrainienne Marta ​Kostyuk (6-1, 6-3), autre prétendante au titre.

La folle épopée de Maja Chwalinska s'est arrêtée sur la dernière marche. La Polonaise a été adoptée par le court Philippe-Chatrier au fil de son improbable parcours depuis les qualifications jusqu'à la finale, ce que personne n'avait auparavant ⁠réalisé à Roland-Garros dans l'ère Open (depuis 1968).

"Félicitations Mirra, tu es tellement une joueuse incroyable. Tu es si jeune et si talentueuse, c'est agaçant", a-t-elle réagi sur le court, dans un sourire.

"J'ai vraiment senti votre amour et j'en suis reconnaissante. J'aurais aimé que vous voyiez un meilleur match aujourd'hui, mais Mirra était juste trop forte, donc je pense que c'est de sa faute."

La joueuse de 24 ans grimpera lundi aux alentours de la 21e place mondiale, bien loin de son meilleur classement jusqu'ici (113e début mai).

"Paris restera toujours dans mon coeur", a-t-elle conclu.

(Reportage ​de Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

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