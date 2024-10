AOF - EN SAVOIR PLUS

Danone confirme ses objectifs 2024 : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% et amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

En Chine, Asie du Nord & Océanie, le chiffre d'affaires a augmenté de +8,0% en données comparables, avec une accélération du volume/mix, en hausse de +10,2%, et un effet prix de -2,2%.

Le chiffre d'affaires publié a aussi été pénalisé par l'impact négatif des taux de change (-3,2%), reflétant la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro, dont le peso argentin, le peso mexicain, le real brésilien et la livre turque. Enfin, l'hyperinflation a contribué positivement au chiffre d'affaires publié (+1,5%).

(AOF) - Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires de Danone a atteint 6,83 milliards d’euros, en progression de +4,2% en données comparables, grâce à une hausse de +3,6% du volume/mix et de +0,7% de l’effet prix. En données publiées, le chiffre d’affaires a affiché une baisse de -1,2%, reflétant en particulier un effet périmètre négatif (-3,1%), principalement lié à la déconsolidation d’Horizon Organic et Wallaby. "Nous continuons à assurer une croissance de qualité à travers l’ensemble de notre portefeuille, toutes nos catégories connaissant des progressions positives", annonce le groupe.

