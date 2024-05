Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: cession des activités EDP en Russie finalisée information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Danone a annoncé vendredi soir avoir réalisé la cession de ses activités EDP (produits laitiers et végétaux) en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l'obtention des autorisations réglementaires russes requises, comme annoncé le 22 mars dernier.



Le groupe agroalimentaire a initié le processus de transfert de ces activités en octobre 2022 et, constatant ne plus détenir le contrôle de la gestion, les a déconsolidées en juillet 2023. La perte totale reconnue dans ses comptes s'élevait à 1,2 milliard d'euros.





