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Danone cède ses activités de produits laitiers biologiques aux USA
information fournie par Reuters02/01/2024 à 05:07

Danone SA DANO.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD POUR VENDRE SES ACTIVITÉS DE PRODUITS LAITIERS BIOLOGIQUES AUX ETATS-UNIS À PLATINUM EQUITY, UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT BASÉE AUX ETATS-UNIS

* CETTE CESSION S'INSCRIT DANS LA REVUE DE PORTEFEUILLE ET LE PROGRAMME DE ROTATION D'ACTIFS ANNONCÉS EN MARS 2022 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE RENEW DANONE

* CONSERVERA UNE PARTICIPATION MINORITAIRE NON-CONSOLIDÉE DANS L'ACTIF. LA RÉALISATION DE LA CESSION EST SOUMISE AUX CONDITIONS PRÉALABLES USUELLES

(Rédaction de Paris)

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