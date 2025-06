Danone: Carlos Alcaraz devient ambassadeur mondial information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Danone fait savoir que le tennisman Carlos Alcaraz devient ambassadeur mondial du groupe pour 'inspirer les générations futures par le sport et la nutrition'.



Dans la continuité d'une année 2024 marquée par l'engagement de Danone aux côtés de Paris 2024, ce partenariat pluriannuel inédit s'inscrit pleinement dans la mission du Groupe : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.





Valeurs associées DANONE 72,0200 EUR Euronext Paris +0,61%