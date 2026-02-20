Danone : CA +4,7% au T4, vise une croissance du CA de 3% à 5% en comparable pour 2026

Danone DANO.PA a annoncé vendredi viser en 2026 une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires, après avoir fait état de ventes au quatrième trimestre légèrement supérieures au consensus.

Le fabricant des yaourts Activia et de l'eau Evian a enregistré un chiffre d'affaires net trimestriel de 6,68 milliards d'euros, en hausse de 4,7% en données comparables, contre le consensus de 4,3% fourni par la société (6,67 milliards d'euros).

La marge opérationnelle courante ressort pour sa part à 13,4% pour 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)