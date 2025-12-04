Danone, Bouygues, Ikonisys... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Bouygues
Destia, filiale néerlandaise de Colas (Bouygues), associée à des partenaires, a été choisie par la ville de Vantaa pour la partie ouest des travaux de construction du tramway dans cette ville finlandaise. Destia a reçu l'ordre de service pour la première phase du projet pour un montant d'environ 230 millions d'euros. La valeur totale du projet est estimée à 750 millions d'euros, et la part de Destia s'élève au total à environ 420 millions d'euros.
Danone a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat pour le rachat d'environ 3,8 millions de ses propres actions. Ce rachat a pour but de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2026. La période de rachat débutera le 5 décembre 2025, et le programme sera mis en œuvre au cours des prochaines semaines. Les actions rachetées seront allouées aux plans d'actionnariat salarié.
Ikonisys
Hospitex, filiale italienne détenue à 100% par Aliko Scientific (Ikonisys) a annoncé le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement autorisé et universel. Ce projet ouvre une nouvelle ère pour Hospitex, mais aussi pour l’ensemble du secteur mondial de la cytologie selon le communiqué de presse.
