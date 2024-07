Danone augmente ses volumes de ventes au premier semestre

Le poids lourd français de l'agroalimentaire Danone a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires avait commencé au premier semestre à être tiré par une augmentation des volumes de ventes, et non plus uniquement par les hausses des prix de ses produits.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Son chiffre d'affaires, hors cessions et impact des taux de change, est en hausse de 4%, à 13,7 milliards d'euros.

En prenant en compte la fin des activités en Russie - précipitée par la guerre avec l'Ukraine -, la vente d'autres actifs et l'effet négatif de la conversion avec les monnaies chinoise, indonésienne ou turque, il s'affiche toutefois en repli de 2,9%, détaille un communiqué.

Le géant des yaourts et bouteilles d'eau a livré une performance globalement conforme aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg et Factset.

Son bénéfice net augmente de 11,5%, à 1,2 milliard d'euros, et sa marge opérationnelle courante - indicateur de rentabilité scruté par les investisseurs - progresse légèrement (de 12,24% à 12,69%).

Le directeur général Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué, estime que la reprise des volumes nourrit une "croissance de qualité".

Face à la forte inflation de ces dernières années, les entreprises de l'agroalimentaire se sont évertuées à répercuter leurs hausses de charges (matières premières, énergie, emballages, transport, salaires...) dans les prix de vente des produits finis.

Résultat: des chiffres d'affaires gonflés, des marges souvent améliorées, mais des volumes de vente en berne, les consommateurs n'ayant pas un porte-monnaie extensible.

Voir la croissance des chiffres d'affaires portée par les volumes de vente marque donc un retournement de tendance dans le secteur.

Chez Danone, "cette croissance de qualité portée par les volumes permet d'investir dans les gammes performantes", comme les yaourts et compléments nutritionnels hyperprotéinés (HiPro, Fortimel), a souligné auprès de l'AFP une porte-parole du groupe, évoquant des "résultats qui nous rendent confiants pour l'avenir".

Danone se réjouit singulièrement de voir les volumes de ventes croître en Europe dans sa catégorie EDP, qui inclut yaourts et boissons à l'avoine, après "une dizaine d'années" d'érosion continue, a-t-elle ajouté.

Danone maintient ses objectifs annuels d'une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5% pour l'année, assortie d'une "amélioration modérée de la marge opérationnelle courante".