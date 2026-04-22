Danone au beau fixe après une performance solide au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:28
Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 6,71 MdsEUR au premier trimestre 2026, en progression de 2,7% en données comparables, légèrement au-dessus du consensus de 2,6%. La croissance marque toutefois un ralentissement par rapport au quatrième trimestre 2025, où elle s'était établie à 4,7%.
L'activité est soutenue à la fois par un effet volume/mix de 1,5% et par une contribution des prix de 1,2%, avec une progression du volume/mix dans l'ensemble des catégories. Dans un environnement marqué par les rappels de laits infantiles et les tensions au Moyen-Orient, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique fait preuve de résilience ( 0,6%). La dynamique s'améliore dans les Amériques ( 3,4%), portée par la bonne tenue de l'Amérique latine et les premiers signes de redressement aux États-Unis.
La zone Asie-Pacifique affiche de son côté une performance solide ( 6%), tirée notamment par la nutrition spécialisée en Chine et les produits laitiers et d'origine végétale au Japon.
Dans ce contexte, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, en ligne avec ses ambitions de moyen terme, visant une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% en données comparables, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant plus rapide que celle des ventes.
Les analystes saluent une publication rassurante. Jefferies réaffirme sa recommandation à l'achat, soulignant des ventes conformes au consensus et supérieures à ses propres attentes. Corrigée de l'impact des rappels, la croissance organique avoisine 4%, avec une amélioration de la dynamique aux États-Unis et une performance robuste en Chine, malgré les tensions sur la chaîne d'approvisionnement.
Oddo BHF évoque pour sa part un premier trimestre " bien équilibré et de qualité " et maintient sa recommandation à surperformance.
Depuis le début de l'année, le titre Danone recule toutefois d'environ 10%.
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