Danone attend moins de 5% de croissance de la nutrition en 2020

PARIS, 26 février (Reuters) - La directrice financière de Danone DANO.PA , Cécile Cabanis, a déclaré mercredi à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe que : * DANONE ATTEND UNE CROISSANCE TOUJOURS SOLIDE MAIS INFÉRIEURE À 5% DE SA DIVISION NUTRITION SPÉCIALISÉE EN 2020 - DIR FIN * ANTICIPE UNE NOUVELLE ACCÉLÉRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE SA DIVISION PRODUITS LAITIERS ET D'ORIGINE VÉGÉTALE EN 2020 - DIR FIN * ATTEND UNE CROISSANCE MODÉRÉE DU CA DE SA DIVISION EAU EN 2020, TRÈS DÉPENDANTE DE LA PERFORMANCE EN CHINE DE SA BOISSON VITAMINÉE MIZONE - DIR FIN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +0.68%