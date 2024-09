Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone : amorce de rounding-top sous 66,1E information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Danone amorce un rounding-top sous 66,1E et se replie sous les 64,5E: le comblement du 'gap' des 63,2E du 2 septembre devrait survenir incessamment et un premier palier de soutien devrait se manifester vers 61,5E (ex-résistance du 2 août).





Valeurs associées DANONE 64,52 EUR Euronext Paris -0,28%