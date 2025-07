Danone: acquisition de Kate Farms finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Danone annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, entreprise américaine en forte croissance, spécialisée dans la nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale.



'Kate Farms est la marque végétale n°1 recommandée par les médecins aux États-Unis', souligne le groupe agroalimentaire, qui 'renforce ainsi ses activités de nutrition médicale pour permettre un meilleur accès à ceux ayant besoin d'une nutrition spécialisée'.



Comme annoncé précédemment, Danone s'associe avec l'équipe de direction de Kate Farms pour accélérer la croissance de ses activités de nutrition médicale en Amérique du Nord, Brett Matthews, ancien PDG de Kate Farms, devenant PDG de ces activités.





