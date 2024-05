Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: acquisition de Functional Formularies information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir réalisé l'acquisition, auprès de Swander Pace Capital, du leader aux Etats-Unis de l'alimentation par sonde à base d'aliments Functional Formularies, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Cette acquisition renforce le portefeuille du groupe agroalimentaire en nutrition médicale aux Etats-Unis, élargissant sa gamme d'alimentation entérale avec des alternatives uniques, biologiques et à base d'aliments aux formules d'alimentation traditionnelles par sonde.



Functional Formularies commercialise ses produits auprès de clients institutionnels dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, ainsi qu'auprès de clients particuliers en ligne aux États-Unis et au Canada.





