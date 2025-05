Danone: accord pour acquérir Kate Farms information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Danone fait part de la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Kate Farms, entreprise américaine en forte croissance distribuant des produits de nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale.



'Les produits nutritionnels Kate Farms pourront ainsi atteindre un plus grand nombre de patients et de consommateurs, et apporter une alimentation de qualité à ceux ayant des besoins de santé extrêmement spécifiques', explique le groupe agroalimentaire.



Les produits Kate Farms viendront ainsi enrichir et diversifier la gamme de produits de nutrition spécialisée de Danone. La finalisation de l'opération reste soumise aux conditions usuelles, notamment l'approbation des autorités réglementaires.



Après sa réalisation, le directeur général de Kate Farms, Brett Matthews, deviendra PDG des activités de nutrition médicale nord-américaine de Danone. L'équipe dirigeante de Kate Farms conservera une participation minoritaire dans ces activités.





