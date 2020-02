Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone abaisse ses prévisions 2020, le coronavirus pèsera au 1er trimestre Reuters • 26/02/2020 à 08:38









DANONE ABAISSE SES PRÉVISIONS 2020, LE CORONAVIRUS PÈSERA AU 1ER TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Danone a abaissé mercredi ses prévisions de ventes et de marge opérationnelle pour 2020 en évoquant notamment les incertitudes provoquées par l'épidémie de coronavirus partie de Chine. Le groupe agroalimentaire français a aussi annoncé un plan d'investissements de 2 milliards d'euros sur trois ans pour accélérer ses initiatives dans le domaine de la préservation du climat. Danone, qui s'attend à ce que l'épidémie de coronavirus ampute ses ventes en Chine de 100 millions d'euros au premier trimestre, vise désormais une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 4% cette année et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%. Ses précédents objectifs pour 2020 étaient une croissance des ventes de 4% à 5% et une marge opérationnelle de plus de 16%. Le premier fabricant mondial de yaourts a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,6% à 25,3 milliards d'euros en 2019, à périmètre constant, soit une croissance située dans la partie inférieure d'une fourchette de prévisions abaissée en octobre à 2,5%-3%. Les analystes attendaient une croissance des ventes de 2,5% l'an dernier, selon un consensus fourni par le groupe. La marge opérationnelle a augmenté de 76 points de base à 15,21% en 2019, légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui étaient de 15,14%. (Dominique Vidalon, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +2.10%