Un nouveau pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné par la marine française en Méditerranée

Image tirée d'une vidéo diffusée le 20 mars 2026 par l'État-major des armées montrant un hélicoptère de la Marine nationale française survolant le pétrolier Deyna, battant pavillon mozambicain, lors d'une opération d'interception en MéditerranéeMozambican-flagged oil tanker Deyna during an interception operation in the western Mediterranean Sea. The French Navy intercepted an oil tanker sailing from Russia in the Mediterranean on March 20, 2026, maritime authorities said. The Mozambican-flagged Deyna, which sailed from Murmansk in northwestern Russia, was inspected over the regularity of its flag and will be escorted to an anchorage for further checks, the maritime prefecture added. ( Etat Major des Armées / - )

La marine française a arraisonné vendredi en Méditerranée un troisième pétrolier de la flotte fantôme avec laquelle la Russie contourne les sanctions imposées en raison de la guerre en Ukraine, ce que les européens "ne laisseront pas faire", a insisté Emmanuel Macron.

"La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d'agression de la Russie se poursuit", a écrit le président français sur le réseau X. "Ces bateaux qui contournent les sanctions internationales et violent le droit de la mer sont des profiteurs de guerre. Ils cherchent à engranger des profits et financent l'effort de guerre russe. Nous ne laisserons pas faire."

Quelques minutes plus tôt, la préfecture maritime de Méditerranée avait annoncé dans un communiqué l'arraisonnement du Deyna, arborant un pavillon mozambicain et en provenance de Mourmansk en Russie.

Les militaires ont mené une opération de contrôle sur ce bateau au pavillon suspect tôt vendredi matin, comme l'autorise la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les vérifications de la régularité du pavillon ont "confirmé les doutes", selon un communiqué de la préfecture maritime.

D'après les photos rendues publiques par l'armée, les militaires français se sont héliportés sur le navire suspect.

Image tirée d'une vidéo diffusée le 20 mars 2026 par l'État-major des armées montrant un hélicoptère de la Marine nationale française survolant le pétrolier Deyna, battant pavillon mozambicain, lors d'une opération d'interception en Méditerranée ( Etat Major des Armées / - )

La marine française a agi en coopération avec des alliés, dont le Royaume-Uni "qui a participé au suivi du bâtiment", a précisé la préfecture maritime.

Le Deyna, 250 mètres de long et qui figure sur la liste des navires sous sanctions de l'Union Européenne notamment, a été localisé au sud des Baléares, selon une source proche de l'enquête, et sera escorté par la marine vers les eaux françaises dans les jours qui viennent.

Un signalement a été fait au procureur de la République de Marseille, qui est compétent au titre du tribunal maritime de cette juridiction et a ordonné ce déroutement.

- Traque décidée -

Il s'agit du troisième pétrolier présumé de la flotte fantôme russe intercepté par la France.

Le pétrolier Grinch avait été immobilisé près d'un mois près du terminal pétrolier du port de Marseille-Fos et avait pu repartir seulement après paiement dans le cadre d'une procédure de plaider coupable d'une amende de "plusieurs millions d'euros" selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. "Contourner les sanctions européennes a un prix", avait-il alors souligné.

Image tirée d'une vidéo diffusée le 20 mars 2026 par l'État-major des armées montrant un hélicoptère de la Marine nationale française survolant le pétrolier Deyna, battant pavillon mozambicain, lors d'une opération d'interception en Méditerranée ( Etat Major des Armées / - )

Le Grinch, sous pavillon des Comores, avait été arraisonné de manière spectaculaire lors d'une opération des commandos marine français, héliportés sur le pétrolier, le 22 janvier dans les eaux internationales entre l'Espagne et l'Afrique du Nord.

En septembre un premier pétrolier de la flotte fantôme russe, le Boracay, avait été arraisonné alors qu'il naviguait sans pavillon, puis avait hissé un faux pavillon du Bénin, par les commandos marine français en Atlantique et détourné vers le port de Saint-Nazaire.

Le parquet a requis fin février un an de prison et 150.000 euros d'amende, la peine maximale, contre son commandant.

Selon l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine française, interviewé sur France 2 en février, il y a environ "un millier" de bateaux qui "essayent de contourner l'ensemble des sanctions européennes sur l'export de pétrole russe", navires que "nous avons décidé de traquer".

Quelque 598 navires soupçonnés de faire partie de cette flotte fantôme font l'objet de sanctions de l'Union européenne.