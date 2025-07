Danone : +8% vers 72E, efface ses pertes depuis le 24/06 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Danone s'envole de +8% vers 72E (un exploit jamais observé depuis des années), efface ses pertes depuis le 24/06 et renoue avec la résistance du 10 mars dernier.

Le prochain objectif se situerait vers 73E... mais pas de résistance très identifiable à ce niveau.





Valeurs associées DANONE 70,8000 EUR Euronext Paris +6,69%