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Daniel Schmucki quitte le conseil d'administration de Worldline
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 07:43

Le spécialiste européen des paiements Worldline a annoncé le départ immédiat de son administrateur Daniel Schmucki, nommé en 2020 sur proposition de SIX Group AG.

Le géant des paiements électroniques a pris acte de la démission immédiate de Daniel Schmucki de son poste d'administrateur. Cette décision fait suite à l'annonce du départ de M. Schmucki de chez SIX Group AG, le partenaire stratégique de Worldline qui avait initialement proposé sa nomination en 2020.

A ce stade, aucun remplacement n'est prévu. SIX Group AG ne devrait pas proposer de nouveau candidat pour occuper le siège vacant. Le conseil d'administration a tenu à saluer la contribution de Daniel Schmucki aux différents comités et lui a adressé ses voeux de réussite pour ses futurs projets.

Ce départ entraîne une réduction mécanique de la taille de l'organe de gouvernance du groupe. Désormais, le Conseil d'administration de Worldline est composé de 11 membres au total (dont deux représentants des salariés).

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