Danaher prévoit pour 2026 un bénéfice conforme aux estimations grâce à la reprise des dépenses pharmaceutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Danaher Corp DHR.N , spécialisée dans les sciences de la vie, a annoncé mercredi un bénéfice annuel largement conforme aux estimations de Wall Street et a dépassé les prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, l'amélioration des conditions sur le marché pharmaceutique et la réduction des incertitudes politiques ayant compensé la faiblesse du financement de la recherche universitaire.

Danaher bénéficie de la levée des incertitudes liées à la réglementation du prix des médicaments, telles que les droits de douane et les questions relatives à la nation la plus favorisée, ainsi que de la reprise du financement par capital-risque dans l'industrie biotechnologique et de la stabilisation du marché chinois des produits diagnostiques.

Le directeur général Rainer Blair a déclaré que la société "a terminé l'année en beauté avec des performances supérieures aux attentes dans l'ensemble de son portefeuille", citant la force continue des bioprocédés et l'amélioration de la dynamique des diagnostics et des sciences de la vie.

Les activités de diagnostic en Chine n'ont connu qu'une baisse à un chiffre au quatrième trimestre, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux baisses de 20 % enregistrées au cours des trimestres précédents, en raison des vents contraires liés à l'approvisionnement en volume, a déclaré M. Blair lors d'une conférence organisée par JPMorgan au début de ce mois.

La société basée à Washington, D.C., prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 de 8,35 $ à 8,50 $ par action, contre une estimation des analystes de 8,42 $ selon les données de LSEG.

Les résultats soulignent l'amélioration des conditions pour les fournisseurs d'outils pour les sciences de la vie alors que les fabricants de médicaments augmentent leurs dépenses.

Sur une base ajustée, Danaher a déclaré un bénéfice de 2,23 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 2,15 dollars. Les ventes trimestrielles de 6,84 milliards de dollars ont dépassé les estimations de 6,81 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de l'année, Danaher prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 6 %.