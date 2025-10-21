 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,68
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Danaher en hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N augmentent de 9,7 % pour atteindre 220,50 $ dans les échanges du matin, son plus haut niveau depuis près de neuf mois

** L'action se dirige vers son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis plus de 6 mois, si les gains se maintiennent

** Les revenus de 6,1 milliards de dollars de DHR au 3ème trimestre dépassent les attentes moyennes des analystes de 6,0 milliards de dollars

** Le groupe annonce un bénéfice ajusté de 1,89 $ par action contre une estimation de 1,72 $ par action - données compilées par LSEG

** Les tests respiratoires chez Cepheid se sont révélés meilleurs que prévu, selon le directeur général

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DANAHER
224,635 USD NYSE +7,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank