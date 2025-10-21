Danaher en hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N augmentent de 9,7 % pour atteindre 220,50 $ dans les échanges du matin, son plus haut niveau depuis près de neuf mois
** L'action se dirige vers son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis plus de 6 mois, si les gains se maintiennent
** Les revenus de 6,1 milliards de dollars de DHR au 3ème trimestre dépassent les attentes moyennes des analystes de 6,0 milliards de dollars
** Le groupe annonce un bénéfice ajusté de 1,89 $ par action contre une estimation de 1,72 $ par action - données compilées par LSEG
** Les tests respiratoires chez Cepheid se sont révélés meilleurs que prévu, selon le directeur général
**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 9 % depuis le début de l'année
