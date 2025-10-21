Danaher en hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

21 octobre - ** Les actions des sciences de la vie Danaher DHR.N augmentent de 5,7% à 220,50 $ avant le marché

** Les revenus de 6,1 milliards de dollars de DHR au 3ème trimestre ont battu les attentes moyennes des analystes de 6,0 milliards de dollars

** Le groupe annonce un bénéfice ajusté de 1,89 $ par action, contre une estimation de 1,72 $ par action - LSEG

** Les tests respiratoires chez Cepheid ont donné de meilleurs résultats que prévu, selon le directeur général

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 9 % depuis le début de l'année