Danaher affirme disposer des « éléments constitutifs » nécessaires à la croissance de la découverte de médicaments basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Danaher affirme que l'IA apporte un bénéfice modeste aux commandes et au chiffre d'affaires

* L'entreprise affirme que son vaste portefeuille lui confère un avantage concurrentiel

* La directrice générale Montgomery affirme que l’IA occupe une place centrale dans les discussions avec les clients du secteur des sciences de la vie

par Sriparna Roy

L'entreprise spécialisée dans les sciences de la vie Danaher DHR.N est bien placée pour tirer parti de l'adoption croissante de l'intelligence artificielle par les laboratoires pharmaceutiques pour développer de nouveaux médicaments, a déclaré mercredi sa directrice générale, y voyant une opportunité majeure à long terme.

L’intérêt pour la découverte de médicaments basée sur l’IA a explosé, les entreprises se tournant vers des modèles d’apprentissage automatique pour identifier des cibles thérapeutiques, concevoir des molécules et rationaliser la recherche. Cette technologie devrait, selon les prévisions générales, raccourcir les délais de développement et améliorer la productivité de la recherche.

«Nous considérons la découverte de médicaments basée sur l’IA comme une opportunité significative à long terme pour nous», a déclaré la directrice générale Julie Montgomery lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

« Nous pensons que Danaher est particulièrement bien placée pour contribuer à façonner ce marché. Franchement, parce que nous disposons de tous les éléments nécessaires. »

Danaher a indiqué que son vaste portefeuille d’instruments, de dispositifs moléculaires et de technologies pourrait lui conférer un avantage concurrentiel sur le marché émergent de la découverte de médicaments basée sur l’IA. L’entreprise accélère le déploiement de l’IA à l’échelle de l’entreprise et établit des partenariats dans ce domaine.

« Notre envergure fait de nous un partenaire privilégié pour les Frontier Labs. Ainsi, même si cela n’a pas encore d’impact significatif aujourd’hui, nous commençons à constater un léger effet positif sur nos commandes et notre chiffre d’affaires, et, pour être franche, c’est un sujet central dans toutes les discussions que j’ai avec nos clients du secteur des sciences de la vie » , a déclaré Mme Montgomery, ajoutant que l’entreprise ambitionne de devenir un partenaire de référence à mesure que ses clients adoptent l’IA.

Au début du mois, Danaher a annoncé son intention de lancer son premier laboratoire de recherche autonome basé sur l’IA d’ici début 2027, dans le but de concevoir, de fabriquer et de tester de nouveaux anticorps jusqu’à huit fois plus rapidement qu’avec les méthodes conventionnelles. L’entreprise a également annoncé une collaboration avec NVIDIA NVDA.O afin de contribuer à accélérer le rythme des découvertes scientifiques.

Danaher a indiqué constater une demande croissante d’outils permettant d’automatiser les processus de laboratoire et les flux de travail de recherche au sein de ses activités liées aux sciences de la vie. L’entreprise a également précisé que ses plateformes de biotechnologie et de diagnostic pourraient contribuer à produire des traitements plus efficacement et à faciliter la prise de décisions thérapeutiques plus précises.