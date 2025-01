Damartex: repli de 2% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Damartex affiche pour le premier semestre de son exercice 2024-25 un chiffre d'affaires de 284,6 millions d'euros, en léger retrait par rapport à l'année précédente, de 2% à taux de change réels et 2,6% à taux de change constants.



'En dépit des impacts conjoncturels sur la période, l'activité du groupe fait preuve de résilience, soutenue par un pilotage opérationnel efficace et une dynamique de ventes digitales et physiques prometteuse', explique le distributeur de produits pour séniors.



Damartex ajoute 'poursuivre méthodiquement le déploiement du second chapitre de son plan stratégique Dare. Act. Impact 2026, dédié au développement pérenne de ses activités, avec pour mots d'ordre agilité, prudence et rigueur d'exécution'.





